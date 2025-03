Lanazione.it - Andrea Prospero, quella chat su Telegram con l’arrestato. “Aveva ansia per gli studi, aiutato a farla finita”

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 17 marzo 2025 –confidato a un “amico virtuale” su“ansie e sofferenze” in merito agliuniversitari. E per questo il ragazzo di 18 anni residente a Roma messo agli arresti domiciliari lo avrebbe “più volte incitato e incoraggiato” a. È quanto emerge dalla conferenza stampa del procuratore di Perugia Raffaele Cantone in seguito alla svolta sul caso, ovvero la notizia di un giovane finito ai domiciliari per la morte dello studente universitario, 19 anni, di Lanciano trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un appartamento in via del Prospetto a Perugia., nato a Lanciano (Chieti) il 20 ottobre 2005, residente a Lanciano, studente universitario di Informatica presso l'Università deglidi Perugia, allontanatosi nel pomeriggio del 24 gennaio scorso senza lasciare alcuna comunicazione, 27 Gennaio 2025.