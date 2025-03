Liberoquotidiano.it - Andrea Prospero morto "suicida" nel b&b? Una svolta terrificante: ecco chi è stato arrestato

Un arresto ai domiciliari per il reato di "istigazione o aiuto al suicidio" èeseguito a carico di un giovane residente nella provincia di Roma nell'ambito delle indagini sulla morte di. Il 19enne, studente universitario di Lanciano, ètrovatoall'interno di un bed and breakfast di Perugia il 29 gennaio scorso. Una morte sospetta per i familiari del giovane che non hanno mai creduto al suicidio. "Una storia che ha dell'incredibile", l'ha definita il fratello ai microfoni di Chi l'ha Visto. Per lui e per i genitori "è stata istigazione al suicidio, perchésapeva qualcosa e lo hanno costretto, oppure falsi amici che gli hanno levato la vita. Chiedo che venga fatta giustizia e che i responsabili, quelli che hanno sfruttato la faccia pulita di mio fratello, si facciano avanti".