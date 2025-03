Thesocialpost.it - Andrea Prospero, la chat di gruppo con i consigli del 18enne arrestato: “Prendi gli oppiacei col vino”. Le frasi scioccanti

La morte diha portato gli inquirenti a indagare su unadiin cui un giovane di 18 anni, ora, avrebbe rafforzato il suo intento suicida. Secondo l’accusa, il ragazzo avrebbe fornitosu come togliersi la vita, in un dialogo freddo e impersonale che ha colpito profondamente gli investigatori.Gli sfoghi di, 19 anni, esprimeva inil suo disagio: «Non ne posso più dell’università, non mi piace dividere la stanza con uno sconosciuto, evito la mensa perché ho paura che notino i miei denti». Era noto come “il fantasma” tra gli altri studenti, che raramente lo vedevano. La stanza d’ostello dove è stato trovato privo di vita non era un luogo per attività illecite, ma un rifugio da un mondo che non sentiva suo. Per sopravvivere, racimolava denaro online, finché l’unica via d’uscita gli è sembrata quella estrema.