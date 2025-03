Thesocialpost.it - Andrea Prospero, arrestato un ragazzo per istigazione al suicidio

La Procura della Repubblica di Perugia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane residente nella provincia di Roma, con l’accusa dio aiuto alin relazione alla morte di. Il 19enne, originario di Lanciano (Chieti), era stato trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un appartamento del centro di Perugia, dove studiava Informatica presso l’Università degli Studi.Le indagini hanno rivelato che la causa del decesso è stata un mix letale di benzodiazepine e ossicodone, sostanze che hanno avuto un effetto depressivo sul sistema respiratorio e cardiovascolare, portando alla morte in tempi relativamente brevi.Durante la perquisizione dell’appartamento, le autorità hanno rinvenuto cinque telefoni cellulari, 60 schede SIM e tre carte di credito non intestate a