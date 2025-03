Notizieaudaci.it - Andrea Prospero, arrestato 18enne per istigazione al suicidio: la drammatica chat

‘Ha incoraggiatoe non ha chiamato i soccorsi’Il 29 gennaio scorso, in un appartamento di via del Prospetto a Perugia, è stato ritrovato senza vita il corpo di, studente universitario di 19 anni, originario di Lanciano (Chieti) e iscritto al primo anno di Informatica presso l’Università di Perugia.La sua scomparsa era stata denunciata il 24 gennaio dalla sorella, anche lei studentessa a Perugia. Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver lasciato un ostello in cui alloggiava quella mattina intorno alle 10:30.Il ritrovamento del corpo è avvenuto grazie all’intuizione del gestore dell’appartamento in cuisi trovava. Non riuscendo a contattare l’affittuario per questioni legate al pagamento del canone e avendo appreso dai social la notizia di un ragazzo scomparso, ha deciso di allertare la Polizia di Stato.