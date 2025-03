Andrea Prospero 18enne arrestato per aiuto al suicidio Il ruolo dietro la morte dello studente l’ansia per gli studi e la pressione su Telegram

Leggi su Open.online

Possibile svolta nell’inchiesta sulladi, il 19enneuniversitario che frequentava la facoltà di Informatica all’Università deglidi Perugia, dove è stato trovato deceduto in un appartamento del centro lo scorso 29 gennaio. Due sono gli indagati: fa sapere il procuratore del capoluogo umbro, Raffaele Cantone, durante la conferenza stampa. Unresidente nella provincia di Roma è statoe posto ai domiciliari stamattina – lunedì 17 marzo – per il reato di «istigazione oal». Mentre un’altra persona è stata iscritta nel registro degli indagati per «cessione di medicinale di tipo oppiaceo». «Stamani è stata eseguita una perquisizione in Campania – ha spiegato il magistrato – nei confronti di un giovane che riteniamo essere colui che ha venduto il medicinale».