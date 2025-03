Agi.it - Ancora una tragedia della montagna, morto uno scialpinista al Tonale e uno in gravi condizioni

AGI - Sono tre gli scialpinisti morti tra ieri e oggi sulle montagne italiane. Tra il Bellunese e il Piemonte, una dozzina di slavine hanno coinvolto diverse persone. Alcuni escursionisti sono riusciti a salvarsi "galleggiando" sopra la massa nevosa che improvvisamente si è messa in movimento, mentre altri non sono sopravvissuti. L'ultima valanga killer si è verificata oggi, intorno alle ore 11, sul ghiacciaioPresena, nei pressi del, in Trentino. Uno dei tre scialpinisti investiti dalla massa nevosa non è sopravvissuto. A lanciare l'allarme è stato un compagno di escursione rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri che hanno trasportato in quota unità cinofile, sanitari e soccorritori. I due scialpinisti semisepolti sono stati elitrasportati in ospedale: un bresciano di 36 anni è ricoverato inall'ospedale di Trento, mentre un tedesco di 51 anni, non in pericolo di vita, è stato trasportato a Rovereto.