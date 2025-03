Ilrestodelcarlino.it - Ancona, maglie "politiche": "Iniziativa personale di Brilli. La società non sapeva nulla. E ora si devono dimettere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’è una polveriera. E’ bastata un’intervista rilasciata al Carlino da Gianluca, ex presidente pro tempore e ora consigliere della Ssc, per incendiare ancora una volta la miccia. Con un comunicato lapidario, i vertici dellasono pronti a dare il benservito sia ache al commercialista Andrea Manciola. La loro colpa? Quella di essere saliti più di una settimana fa sul palco della Mole in occasione della convention di Forza Italia per donare al vicepremier Antonio Tajani e al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, duedell’autografate. Una cosa che ha mandato in bestia i tifosi che in più occasioni hanno manifestato il loro dissenso con degli striscioni più che eloquenti: "Fuori la politica dall’". Proprio quella politica che la scorsa estate aveva di fatto rianimato le speranze calcistiche di una piazza distrutta dalla fresca esclusione della serie C.