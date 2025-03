Bergamonews.it - ANACI torna alla Fiera dell’Edile di Bergamo, uno stand e tre incontri in programma

Leggi su Bergamonews.it

Dopo la prima partecipazione attiva dello scorso anno,nel polo fieristico di. L’appuntamento, indal 20 al 23 marzo, sarà il punto di ritrovo perfetto per il mondo delle imprese, i professionisti e tutti gli operatori del settore edile, fiore all’occhiello del territorio bergamasco.Saranno presenti ed esposte tutte le novità in ambito edilizio, di pari passo con innovazione tecnologica e soluzioni smart, sia per le imprese che per le case, senza dimenticare i condomini.sarà presente per illustrare tutte le novità presenti nel mondo condominiale sotto tutti i punti di vista: da quello tecnico a quello regolamentativo e conoscitivo.“Partecipiamo da anni – sottolinea il presidente diBruno Negrini -, ma è solo la seconda volta che abbiamo unotutto nostro; saranno presenti alcuni dei nostri amministratori di condominio affiliati, i quali si intervalleranno nel corso della giornata, pronti a rispondere a qualsiasi domanda o richiesta.