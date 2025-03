Justcalcio.com - Amorim attribuisce il tasso di lavoro di Fernandes come di nuovo talisman di Man Utd

Sito inglese:Il successo di Brunoal Manchester United è fino al suo impressionantedi, quindi afferma Rubenha svolto un ruolo da protagonista quando lo United ha swaty da parte della Premier League STITTERS 3-0 di domenica.Il trentenne ha segnato gol per Rasmus Hojlund e Alejandro Garncho, raggiungendo 50 assist della Premier League nel processo, diventando il sesto giocatore a colpire la pietra miliare per lo United.Ha quindi spazzato via uno sforzo dal bordo della scatola per aggiungere ulteriore lucentezza alla vittoria in ritardo.Dal suo debutto nel febbraio 2020, solo Kevin de Bruyne (90) ha registrato più assist in tutte le competizioni per una squadra dei cinque campionati in Europa rispetto a(80), con lui che si muove sopra Thomas Muller del Bayern Monaco (79).