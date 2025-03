Tvpertutti.it - Amici Serale, Alessandra Celentano fa piangere Francesca: il guanto di sfida discutibile

Con ildi24 alle porte,ha deciso di rilanciare ildi, dopo che la sua insegnante Deborah Lettieri lo aveva inizialmente rifiutato. Una mossa che ha scatenato trazioni contrastanti tra gli allievi e acceso il dibattito sulla meritocrazia nel talent show di Maria De Filippi. L'allieva l'ha accettato? Quali sono le sue intenzioni?potrà eseguire la coreografia senza l'uso delle punte, mentre Chiara dovrà affrontarla con le punte.Con una lettera indirizzata alla ballerina, laha spiegato la sua decisione: "La verità è che hai sempre studiato la sbarra e questi esercizi li fai da sempre, quindi non ci sono scuse, se non l'uso delle punte che nel tuo caso non è obbligatorio". Secondo la, la coreografia proposta è perfettamente fattibile per entrambe le ballerine, anche se l'uso delle punte da parte di Chiara potrebbe rappresentare un elemento di maggiore difficoltà.