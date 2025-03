Anticipazionitv.it - Amici, Senza Cri in lacrime: “Oggi vivo un sogno, oggi vivo”

Leggi su Anticipazionitv.it

Cri ha emozionato tutti durante lo speciale di, leggendo una lettera toccante che ha scritto a se stessa. La cantante ha parlato della sua infanzia, del rapporto con la musica e di come il talent show abbia cambiato la sua vita. Trae gratitudine, ha rivelato di aver trovato la sua luce proprio nel momento in cui ha smesso di nascondersi. Il suo messaggio ha commosso il pubblico e i suoi compagni.Il legame con la musica sin da bambinaNel suo discorso,Cri ha raccontato l’inizio del suo viaggio nella musica. “Quando ero bambina ogni giorno mia mamma mi accompagnava con mia sorella a studiare piano e chitarra, ci guardava tutte le volte che mettevamo su uno spettacolino in salotto.” Un ricordo che sottolinea il sostegno ricevuto dalla sua famiglia.Il dubbio del padre sulla carriera musicaleSe la madre l’ha sempre incoraggiata, il padre era più scettico.