Ambrosini sicuro | Non è una provocazione l’Inter può fare seriamente il Triplete! Ecco perchè…

di Redazione: «Non è unapuòilperchè.» Le parole dell’ex centrocampistaIntervenuto negli studi di Dazn, Massimo, ha parlato cosi nel post Atalanta Inter:LE PAROLE- «è forte, non è la Juventus. La squadra di Inzaghi ha pareggiato il livello agonistico e sfruttato ciò che la gara ha portato. Dimostrazione di forza notevole dei nerazzurri di Inzaghi. Simone ha la rosa più forte senza dubbi e lui la sa valorizzare. È un’ovvietà che non si nascondono, si prendono le responsabilità. Dipende anche se la fortuna la accompagnerà fino alla fine. Non è unadire che possono vincere tutto, ilha vinto i duelli, ma aggiungo una cosa: la bravura della squadra è stata palleggiare con qualità senza farlo recuperare all’Atalanta.