Juventusnews24.com - Ambrosini controcorrente su Thiago Motta: «Ecco come può ripartire con la Juventus in queste 9 partite»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ex centrocampista ed ora opinionista, si è espresso così sudopo la sconfitta della Juve con la FiorentinaA DAZN dopo Fiorentina Juve, Massimoha voluto esprimere il suo pensiero sul momento dei bianconeri e sucosa ha detto l’ex centrocampista con un lungo passato in Serie A.PAROLE – «Dal punto di vista empatico non è ad un livello altissimo con la squadra. Se arriva in Champions vuole dire che fa bene in. Il secondo anno è quello in cui hai una valutazione più completa. In, con conseguente arrivo in Champions League e con qualche acquisto soprattutto in avanti perché con Kolo Muani non ha risolto la situazione, può».Leggi sunews24.com