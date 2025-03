Oasport.it - Ambesi: “Alcaraz è davvero il n.2? Gli avversari non mancano. Ma sulla terra è il più competitivo”

Leggi su Oasport.it

Il sabato nel deserto californiano ha regalato emozioni a non finire. La finale del Masters 1000 di Indian Wells, infatti, sarà tra il danese Holger Rune e l’inglese Jack Draper per un atto conclusivo che si annunciavibrante. Sul cemento del Tennis Garden abbiamo assistito a due semifinali tirate, con la sconfitta di Carlos(1-6 6-0 4-6 contro Draper) che ha fatto rumore. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata di TennisMania – speciale Indian Wells, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo.Ospite di oggi, come sempre, Massimilianoche ha scelto di iniziare analizzando Carlosnel suo complesso: “Un ko che fa notizia, certo. Lo spagnolo ha dimostrato di essere il piùdove deve difendere i tanti punti del Roland Garros 2024 ed i 200 Madrid.