Riminitoday.it - Amato per le sue commedie dialettali, addio al decano dei fotografi riccionesi

Leggi su Riminitoday.it

La comunità di Riccione è in lutto per la scomparsa di Luciano Luzzi, era molto conosciuto come fotografo e cultore del dialetto che aveva promosso in particolare attraverso le. Si è spento a 92 anni. A ricordarlo durante le scorse ore è stata l’amministrazione riccionese.