Quotidiano.net - Altro sciopero dei trasporti il 21 marzo 2025: a rischio bus, metro e tram. Chi si ferma

Roma, 17– Nuovodeiin arrivo, ma stavolta arsi sarà il trasporto pubblico locale. Dopo lodei treni del 19, il prossimo venerdì 21ci sarà infatti unstop di 24 ore, proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub, con diverse modalità territoriali. Si prevede una giornata di disagi per chi si sposterà con i mezzi pubblici, con bus,, sebbene saranno attive le fasce di garanzia. Ecco tutti i dettagli, città per città. Le ragioni delloa Roma Stop anche a Latinaa Milanoa Bologna e Ferraraa Firenzea Genovaa CataniaBusitalia in CampaniaBusitalia in Veneto Proclamato da Cgil, Cisl, Uil,Cisal e Ugl:'non abbiamo risposte' Le ragioni delloLe motivazioni delloriguardano la richiesta di un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali senza decurtazioni di stipendio, una diminuzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, il miglioramento delle tutele per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, sia per i dipendenti che per gli utenti del trasporto pubblico locale, oltre al blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto nel settore.