Alluvione 2015 la precisazione di Zaccaria Spina sulla sentenza della corte di Appello

Tempo di lettura: 3 minuti“In riferimento alle notizie diffuse relative alla parziale riforma da parted’di Napolidi primo grado che si era conclusa con l’assoluzione totale perché il fatto non sussiste, unitamente ad altri tre Sindaci (due) di Montefalcone Valfortore e (uno) di San Giorgio La Molara, a causa delle vicende inerenti eventi franosi susseguitisi tra il 2006 fino all’delnell’alveo del torrenteGinestra, confermo la decisione di proporre senza indugio il ricorso per Cassazione ai fini di un chiarimento definitivo riguardante la mia posizione in un contesto che definisco surreale. Nonostante la decisione attuale non interferisca minimamente in nessuna delle attività che svolgo e neppure le condiziona in alcun modo, sarà proposto il ricorso per Cassazione nella convinzione che, per quanto mi riguarda, si tratta semplicemente di chiarire nelle sedi competenti un macroscopico equivoco.