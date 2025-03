Allora tu… Gennaro Gattuso sbotta in piena diretta tv | pubblico e presenti gelati

Leggi su Caffeinamagazine.it

tu.”. Post partita infuocato trae l’opinionista tv. Ieri sera l’ex calciatore del Milan, oggi allenatore, ha avuto un inaspettato scontro intelevisiva. La lite è scoppiata subito dopo la sconfitta subita dalla sua squadra in campionato. L’allenatore è arrivato nella postazione dove si doveva svolgere svolgeva l’intervista già di umore abbastanza nero. Ad attenderlo c’erano una giornalista e altri due ospiti, ma con uno di questi si sono subito scaldati gli animi, a causa di vecchie ruggini.Giornata negativa quella di ieri pernel campionato di calcio croato. Da alcuni mesiallena infatti l’Hajduk Spalato. Ieri si giocava una partita importantissima, non solo ai fini della classifica, ma anche per questioni di campanilismo: il derby contro il Rijeka.