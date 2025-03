Iodonna.it - Alle 21.30 su Real Time i nuovi episodi della serie turca. Cosa nasconde il fidanzato di Yaren? E chi è Deniz?

Anche i momenti più romantici vengono spazzati via da segreti che improvvisamente tornano a galla. I colpi di scena non mancano mai a Hercai – Amore e vendetta, in onda stasera21.30 su. Nella nuova puntata, Miran e Reyyan sono ancora una volta costretti a fare i conti con le malefatte altrui e con chi vorrebbe separarli. I baci e le coppie: le 20tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai” Miran incontra Hazar in gran segreto, Gönül tradisce Azize Hercai, anticipazioni 17 marzo 2025: tramastasera suIl primo dei tredi oggi si apre con una dichiarazione d’amore diretta da Miran (Akkin Akinözü) a Reyyan (Ebru ?ahin).