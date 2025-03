Lanazione.it - All'auditorium Sant'Apollonia il Gratitude Day per approfondire la malattia di Huntington

Firenze, 17 marzo 2025 - Domenica 23 marzo 2025 Firenze ospiterà ilDay, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e all'approfondimento delladi. L'evento, organizzato da That Disorder - Global Human Community ETS, si svolgerà presso l'die vedrà la partecipazione di esperti, ricercatori, artisti, caregiver e famiglie, tutti uniti nella lotta contro questa rara e devastantegenetica neurodegenerativa. La scelta della data non è casuale: il 23 marzo segna l'anniversario della scoperta, avvenuta nel 1993, del gene responsabile delladi. Un momento simbolico per riunire la comunità scientifica e le persone direttamente coinvolte, condividere i progressi della ricerca e rafforzare la rete di sostegno reciproco.