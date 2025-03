Ilrestodelcarlino.it - Allarme sicurezza: altro furto nella stessa casa. Ladri acrobati sulle grondaie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Senigallia (Ancona), 17 marzo 2025 – Unè stato messo a segno domenica alle 2.30 in un’abitazione di via Tevere a Senigallia. Al momento del colpo i proprietari non erano in. È la seconda volta a distanza di poco tempo che ignoti prendono di mira la, la prima volta avevano ripulito anche un appartamento sullo stesso piano. Il modus operandi utilizzato dai malviventi è sempre lo stesso: per raggiungere il piano dell’appartamento ‘selezionato’, si arrampicano attraverso lee, dopo aver forzato la serranda prima e poi l’infisso entrano alla ricerca di monili e contanti. Ad accorgersi delsono stati i proprietari che, appena rientrati hanno trovato l’appartamento messo sotto sopra dai. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi.