Allarme per la riapertura del Polo Baraggia: nasce il comitato "No Discarica"

Cerro Maggiore (Milano), 17 marzo 2025 - Negli ultimi giorni è passata quasi inosservata una notizia di grande impatto per il territorio di Cerro Maggiore: l’imminentedel, un’area tristemente nota per aver ospitato lacerrese, ora al centro di un nuovo progetto. L’intervento prevede il riempimento della cava dismessa con materiali contenenti sostanze inquinanti compatibili solo con siti a destinazione industriale e commerciale, il tutto presentato come un’operazione di “riqualificazione ambientale”. “Di fatto, si tratterebbe delladella– spiega il neonato gruppo “No”, nome evocativo che riporta alla memoria la lunga battaglia condotta negli anni ’90 dai cittadini cerresi, riuniti nelanti-, per ottenere la chiusura definitiva del sito .