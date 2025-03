Serieanews.com - Allarme Gimenez, è accaduto identico al Feyenoord: che succede?

Sta vivendo il momento più delicato da quando è arrivato in Italia: un periodo così a Santiagoerasolo un’altra volta. Analizziamo bene il suo momento per capirci qualcosa in più, erasolo un’altra volta prima: che? (LaPresse) – serieanews.comA San Siro, il Milan ha fatto il suo dovere. Vittoria per 2-1 contro un Como come sempre spumeggiante ma mai troppo concreto. Rimonta completata, qualche applauso dal pubblico e la classifica che si muove nella direzione giusta. Ma mentre il coro della Curva Sud spingeva forte, c’era un’assenza che si è fatta sentire. Non in campo, ma sul tabellino dei marcatori. Ancora una volta.Santiago, numero 7 sulle spalle, era in campo. Ha lottato, si è mosso molto, ha anche provato a farsi vedere, ma il pallone non è mai finito dove tutti si aspettano: in rete.