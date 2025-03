Secoloditalia.it - Alla riscoperta di Drieu La Rochelle, intellettuale eretico fautore dell’europeismo ante-litteram, al di là della destra e della sinistra

Leggi su Secoloditalia.it

Torna PierreLa, l’del “Socialismo fascista” e, appassionato ed antiborghese, al di là. TornaLae non solo perché – “forse per adattarsi ai tempi”, come ha scritto Francesco Borgonovo su La Verità – a riproporlo al grandissimo pubblico è un colosso editoriale, Rcs, con il marchio Fuoriscena, dedicato al pensiero ecultura di. Sono le idee, i dubbi, le aspettative dell’, morto suicida, ottanta anni fa, il 15 marzo 1945, a riportarlo al centro dell’agone culturale e non certo per ipotizzare improbabili commistioni tra un protagonista dell’guerra e le cronache politiche del 2025 – come prova a fare, introducendo Socialismo fascista, David Bidussa.Laimprescindibile e lungimirMeglio cercare altrove, magari spulciando – tra i vecchi scaffali di certa cultura milit– la prefazione di Alfredo Cattabiani a Socialismo fascismo Europa, curato da Jean Mabire per Giovanni Volpe Editore, (1964); l’introduzione di Adriano Romualdi a Idee per una rivoluzione degli europei (Giovanni Volpe Editore, 1972); la premessa di Carlo Cerbone a Socialismo fascista (Ege – Edizioni generali europee, 1973).