Velvetgossip.it - Alfonso Signorini svela il mistero di Zeudi e i suoi fan internazionali

Leggi su Velvetgossip.it

, noto conduttore e direttore di un celebre settimanale di gossip, ha recentemente suscitato un acceso dibattito riguardo ai fandom che influenzano il televoto del Grande Fratello, in particolare in questa edizione del reality show. Durante la sua rubrica Boom,ha avuto un’interessante conversazione con la giornalista Grazia Sambruna, mettendo in luce le dinamiche complesse che circondano il fenomeno dei fan, in particolare quelli diDi Palma.la sorpresa diNel corso dell’intervista,ha espresso il suo stupore per il seguito internazionale di, una concorrente che, a suo dire, era quasi sconosciuta al pubblico prima della sua entrata nella casa. “Quando è entrata, nessuno sapeva chi fosse”, ha affermato. “Io stesso, dopo quarant’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, non avevo idea di chi fosse, eppure ora ha un seguito impressionante”.