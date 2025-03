Thesocialpost.it - Alexa, negli Usa dal 28 marzo tutte le richieste vocali verranno inoltrate ai server Amazon

Leggi su Thesocialpost.it

A partire dal 28Stati Uniti, ci saranno dei cambiamenti per gli utenti che possiedono unEcho. Fino ad ora, era possibile scegliere di mantenere private lefatte ad, facendole elaborare direttamente dal dispositivo senza inviarle al cloud. Questa opzione garantiva una protezione extra per la privacy. Tuttavia, con l’arrivo della nuova versione potenziata di, chiamataPlus, che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire risposte più precise e intelligenti, questa possibilità non sarà più disponibile. Da fine mese,lefatte adfiniranno neidiper essere elaborate e analizzate online.Perché questa scelta? Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il motivo dietro questa decisione non è legato a scenari distopici, ma piuttosto a necessità tecniche.