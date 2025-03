Davidemaggio.it - Alessia Marcuzzi gioca a Obbligo o Verità

Leggi su Davidemaggio.it

con i suoi ospiti. Lunedì 24 marzo 2025, la conduttrice romana torna in prima serata su Rai 2 con un nuovo talk show nel quale metterà intorno a un tavolo personalità diverse del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, del teatro, della musica e del digital entertainment per dare il via ad un talk brillante tra confessioni, risate e irriverente divertimento.Conversazioni che, di volta in volta, avranno come obiettivo principale quello di creare spunti originali di dibattito e dinamiche imprevedibili.Il ‘cuore’ di ciascuna serata, che dà il nome anche al programma, è il segmento denominatonel quale un ospite – scelto casualmente – sarà chiamato a rispondere con sincerità a una scomoda domanda. Oppure dovrà affrontare un