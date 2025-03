Ilfoglio.it - Alessandro Nesta è qualcuno per cui lottare

C’è chi sbraita, chi si arrabbia, chi sussurra di complotti, chi fa il piangina perché i giocatori che ha non sono quelli che avrebbe voluto avere. E chi invece accetta che la realtà sia meno bella e appagante dei sogni e lavora, nonostante tutto, per regalarsi un domani meno orribile del ieri.è un allenatore dignitoso. E dignitoso nel senso di avente equilibrio, serietà e coscienza dei valori morali. Gli uomini che ha a disposizione sono quelli che sono, cioè di non eccelso valore. Quelli buoni buoni la società li ha ceduti e l’unico rimasto, Matteo Pessina, non gioca da metà novembre.era stato esonerato, nonostante fosse riuscito a dare alla squadra una speranza, seppur labile, di salvezza. Chi lo sostituì, Salvatore Bocchetti, fece peggio, un disastro.