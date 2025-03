Isaechia.it - Alessandra Amoroso presto mamma: il dolcissimo annuncio della cantante

è incinta del suo primo bebè!L’è stato dato poco fa dalla stessaattraverso un dolce post su Instagram:Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. e sta gia? meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo gia? Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre e? vicino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@of)ha così rivelato non solo la sua prima gravidanza ma anche il sess0 e il nome del bebè che porta in grembo. Sarà una femminuccia e si chiamerà Penelope.L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi dal 2021 è legata sentimentalmente al tecnico del suono Valerio Pastore.I rumor in merito a una presunta gravidanzadi Galatina circolavano già da qualche settimana.