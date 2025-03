Quotidiano.net - Alessandra Amoroso incinta: Penelope nascerà a settembre

Leggi su Quotidiano.net

e Valerio Pastore diventeranno genitori. Ad annunciarlo, confermando il gossip che gira ormai da qualche giorno, è stata la stessa cantautrice salentina con un post sui social network nel quale annuncia di essere. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite. Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia.è vicino" ha scritto a corredo di una foto in controluce nella quale il compagno le bacia la pancia e lascia intravedere una gioiosa rotondità. Una notizia che ha subito fatto il giro del web, suscitando anche l’entusiasmo di amici e colleghi di, a partire dalla cantautrice Levante.