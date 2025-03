Anticipazionitv.it - Alessandra Amoroso incinta: l’annuncio e il nome della sua prima figlia

Leggi su Anticipazionitv.it

ha annunciato ufficialmente di essere. La cantante ha condiviso la splendida notizia su Instagram, svelando ilsua, Penelope. Dopo settimane di indiscrezioni, la conferma è arrivata direttamente da lei, con un post carico di emozione. Un anno intenso per l’artista, che dopo il successo al Festival di Sanremo si prepara ora a una nuova e meravigliosa avventura: la maternità.Il dolce annuncio disulla dolce attesaCon un messaggio carico di amore,ha ufficializzato la sua gravidanza: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”. L’artista ha poi rivelato ilbambina: “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia.