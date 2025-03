Biccy.it - Alessandra Amoroso è incinta, l’annuncio: “Sta crescendo dentro di me”

Leggi su Biccy.it

! La voce si rincorreva da tempo e ora è stata la stessa cantante a confermarla con un dolce post su Instagram. “Un dono meraviglioso stadi me, si agita, saluta e saltella. E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino“.La notizia era stata data giorni fa da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “e Valerio Pastore aspettano la loro prima figlia (.) Spero che questa notizia sia confermata:non è solo una cantante strepitosa, ma anche una persona molto molto perbene e sarà una mamma meravigliosa. Non conosco Valerio Pastore, che la ama dal 2021, so che ha otto anni meno died è un tecnico del suono molto capace.