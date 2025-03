Thesocialpost.it - Alessandra Amoroso è incinta: l’annuncio della cantante

Leggi su Thesocialpost.it

è in attesa di un bambino. La notizia circolava già da qualche settimana, ma ladi “Vivere a colori” aveva sempre evitato di confermare o smentire i rumors. Finalmente, con un dolce post su Instagram,ha ufficializzato la gravidanza, rivelando che aspetta la sua prima bambina nei prossimi mesi e che non vede l’ora di iniziare questa nuova fasesua vita con il compagno Valerio Pastore.Nel suo post,ha condiviso una foto in controluce, in cui Valerio le bacia il pancino, mentre lei lo guarda sorridente. Laha scritto: «Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. e già ci sta scombussolando le vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di abbracciarti. Settembre è vicino». Con queste parole,ha anche svelato il nomesua bambina, Penny, che potrebbe essere il diminutivo di Penelope.