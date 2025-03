Notizieaudaci.it - Alessandra Amoroso è incinta: già scelto il nome, chi è il partner

è in dolce attesa. La cantante salentina lo annuncia sui social pubblicando una foto in bianco e nero che la ritrae mentre il compagno le bacia la pancia., ile quando partorirà “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me – scrive – si agita, saluta e saltella. e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino”, conclude alludendo probabilmente al mese in cui è prevista la nascita. “Sono tanto felice per voi. Auguri” – ha commentato Laura Pausini. Bigmama ha salutato la lieta notizia scrivendo. “Amore della zia”. Giorgia ha esclamato: “Oh Dio Sandrina, che bello”. Auguri anche da Noemi, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Annalisa, Rocco Hunt, Rose Villain, Emma, Arisa, BabyK, Paola Iezzi, Syria e tanti altri artisti e personaggi della televisione.