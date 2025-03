Al viaLe stanze dell’opera la scuola per aspiranti cantanti lirici e musicisti guidata anche da Katia Ricciarelli

Lanazione.it - Al via“Le stanze dell’opera”, la scuola per aspiranti cantanti lirici e musicisti guidata anche da Katia Ricciarelli

Arezzo, 17 marzo 2025 – L’apertura dei corsi è affidata alla starche ritorna ad Arezzo dopo il successo dell’edizione 2024 con il baritono Lucio Gallo, il soprano Gaia Matteini, l’opera mentor Eleonora Pacetti e il manager di artistiMaurizio Scardovi, insieme alle new entry Sumi Jo, Francisco Araiza e Sonia Ganassi, oltre a Eleonora Sepe che ritorna con un corso speciale per maestri sostituti, ripetitori eche vogliono imparare un ruolo: al via con l’apertura delle iscrizioni l’edizione 2025 de “Le”, lapervoluta e diretta dal baritono di fama internazionale Mario Cassi e che coinvolgerà il distretto orafo aretino, realtà cardine delle eccellenze del Made in Italy che fa di Arezzo una delle capitali mondiali del settore dell’oro.