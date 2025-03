Lanazione.it - Al via la 3° edizione di “Primavera di Danza Musica Teatro”: una rassegna tutta da gustare

Pisa, 17 marzo 2025 –e poesia incontrano il gusto. Nella sua terza attesissimadi” - ladiretta da Flavia Bucciero e Salvatore Dell’Isola, organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor della Rete R.A.T. (Residenze Artistiche Toscane) con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana - si trasforma e diventa unada. Dal 21 marzo al 4 maggio, Teatri die delle Arti in Corte Sanac a Pisa ospiterà un cartellone di eventi all’insegna dell’arte e della convivialità pensati per tutte le età. Spettacoli di, presentazioni di libri e racconti a cui si accompagnano apertivi e degustazioni a tema. Si comincia venerdì 21 marzo alle 20.15 con la presentazione del libro di poesie di Renzia D’Incà “Io non sono il mio sintomo” (I Quaderni del Bardo 2024).