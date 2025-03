Al San Carlo una Salome all’insegna dell’innovazione sostenibile | costumi e gioielli con materiali bio

Leggi su Ildenaro.it

Il Teatro di Sanapre le porte all’innovazionecondi Richard Strauss, in scena dal 20 al 29 marzo 2025. “Grazie a una collaborazione tra il Teatro di Sane il laboratorio congiunto di Knowledge for Business e TecUp – si legge in una nota – , ie gli accessori di scena saranno impreziositi da ScobySkin, un materiale bio-fabbricato rivoluzionario per la moda e il design, che debutta ufficialmente su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo”. ScobySkin è una nanocellulosa prodotta in fogli di vari formati attraverso un processo di fermentazione batterica che utilizza scarti di produzioni frutticole locali e dell’industria conserviera. Grazie a questa tecnica, i micro-organismi generano un bio-film che viene successivamente lavorato con metodi di stampa e taglio laser, rendendolo un materiale ecologico, resistente e modellabile.