Agi.it - Al lago di Braies 10 euro per un'ora di parcheggio. La spiegazione dell'Azienda turistica

AGI - La location è famosa in tutto il mondo per il suo incanto e il suo panorama mozzafiato nel cuoree Dolomiti e per essere stata la cornice più suggestivaa serie televisiva 'Un passo dal cielo'. È ildiin Val Pusteria in Alto Adige. Ebbene, per visitarlo, sia in alta che fuori stagione, il costo delarriva anche a 10per la prima ora. Nei periodi non di alta stagione vedere ilè sicuramente più comodo perché non ci sono il contingentamentoe auto e le interminabili code di turisti ma le tariffe resta le stesse. Il costo per un sosta di 55 minuti è 10. Come spiega la localeValle disi tratta di due parcheggi, il P3 e il P4, gestiti da privati mentre quelli comunali, P1 e P2, sono più economici e il costo per 24 ore è di 7