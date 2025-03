Lanazione.it - Al circolo "L'Ortaccio" la presentazione del volume di Arturo Marzano

Vicopisano, 17 marzo 2025 - Mercoledì 19 marzo alle 21 alarci L'di Vicopisano,(Università di Pisa) presenta il suo"Questa terra è nostra da sempre. Israele e Palestina" (Laterza, 2024), un'indagine storica su alcuni dei luoghi comuni che circolano sulla guerra in corso. Un “Fact Checking” per fare chiarezza su molte fake news che abbondano su web e social. Quando comincia il conflitto? A fine Ottocento, con la nascita del sionismo, negli anni Venti del Novecento o nel 1948, quando Israele viene attaccato dai paesi arabi ‘con l’obiettivo di annientarlo’, o quando si verifica la ‘pulizia etnica dei palestinesi’? E perché la pace non è mai stata raggiunta? Si tratta di un ‘odio atavico’ che rende questo conflitto ‘insanabile’ oppure è solo questione di tempo e la pace sarà a portata di mano? Questo libro vuole provare a rispondere a tutte queste domande, mettendo in discussione una serie di luoghi comuni, la stragrande maggioranza dei quali del tutto errati.