Al cinema in settimana: da "100 di questi anni" a "Lee Miller"

Arriva al“100 di”, film collettivo a episodi che festeggia il centenario della fondazione dell’Istituto Luce. Proposto nelle sale dal 17 al 19 marzo, alla regia annovera un cast di protagonisti della nuova commedia italiana: Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo, Sydney Sibilia. A loro il Luce ha affidato il gioco di raccontare attraverso un cortometraggio, con l’aiuto delle immagini dell’immenso patrimonio dell’Archivio Luce, un tratto della nostra storia, della società, del nostro vivere, in chiave di commedia.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Mickey 17”, “Il nibbio”, “La città proibita”, “Follemente”, “Bridget Jones: un amore di ragazzo”, “Anora” e “Lee”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in