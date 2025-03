Ilfattoquotidiano.it - “Al Bano e Ranieri non mollano con la tinta. Berlusconi conosceva tutti i miei brani. I Beatles? Se la tiravano. Ho amato due donne insieme”: la vita di Peppino Di Capri

Le prime note e poi il celebre attacco: “Champagne per brindare a un incontro.Con te che già eri di un altro”. “Champagne” è uno deiitaliani più celebri della nostra storia musicale, uscito nel 1973 scritto da Mimmo Di Francia, su testo di Depsa e Sergio Iodice e lanciato proprio daDi.“All’inizio non la volevo nemmeno. Pensavo di darla a Modugno o Aznavour – confessa l’artista a Il Corriere della Sera -. Una mattina mi svegliai, riascoltai il mio provino e mi chiesi: ‘Ma perche? devo regalarla a loro? Me la canto io’ A Canzonissima del 1973 arrivai quinto su nove, vinse la Cinquetti. Ci restai male. ‘Mi do tempo sei mesi: se non avra? successo, allora di musica non capisco niente’“. Poi il boom e si vocifera 5 milioni di diritti d’autore: “Sa che non lo so.Mi comprai una Lamborghini rosso amaranto”.