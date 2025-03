Iltempo.it - "Al bando la parola armi". La direttiva dentro il Pd per nascondere le divisioni

«Sopire, troncare, padre molto reverendo: troncare, sopire.». In pratica Elly Schlein in versione "conte zio": «Bandiamo ladal nostro vocabolario, non ne parliamo». Ladel Nazareno perla spaccatura nel partito, lo smacco della plenaria del Parlamento Europeo, con i riformisti che votano in linea con il gruppo Socialisti e Democratici. Smentendo la segretaria del Pd. A pochi giorni di distanza dalla divisione di Strasburgo, la prima emergenza in casa dem è evitarne altre. Come quella che potrebbe scoppiare martedì al Senato e mercoledì alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. È soprattutto la discussione prevista a Montecitorio a preoccupare. Così oggi è prevista una nuova riunione di parlamentari per disinnescare la mina, mentre l'assemblea congiunta dei gruppi è convocata per martedì mattina.