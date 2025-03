Amica.it - Aimee Lou Wood non ha mai voluto rifarsi il sorriso. E ora sono tutti ossessionati dai denti della star di "The White Lotus 3"

Leggi su Amica.it

Fin da quando l’abbiamo vista per la prima volta in quel piccolo gioiellino che è Sex Education, ci siamo invaghiti diLou. Ora, finalmente, anchegli altri siaccorti di lei grazie a The3.interpreta Chelsea, la giovane fidanzata di Rick (Walton Goggins). Arrivato in Thailandia con propositi di vendetta. Il sentimento che li lega – anche se i loro segni astrologici noncompatibili – sembra genuino. Lei effervescente, lui ombroso,il giorno e la notte, ma scommettiamo che sarà la coppia che ci darà più soddisfazioni. L’appuntamento con il nuovo episodio, il quinto, è per stasera in tv, lunedì 17 marzo, alle 21.15 su Sky Atlantic.Oltre alla sua intrigante interpretazione, molti spettatoririmasti affascinati anche dal suo aspetto unico, più specificamente dai suoi