Ai Campi Flegrei duemila edifici sono a rischio 

AGI - "Il primo provvedimento che ho proposto al Governo, poi adottato, è stato quello di effettuare una ricognizione speditiva per comprendere quale fosse il patrimonio del costruito particolarmente vulnerabile. Siamo arrivati a circa 2.000di molto elevata esposizione e di elevata esposizione. Si tratta di ricognizioni molto veloci ma che ci servono comunque per comprendere quale sia l'area particolarmente esposta e particolarmente vulnerabile. Per quest'area noi abbiamo definito un intervento dello Stato, non per mettere in sicurezza le case perché è una inappropriata definizione ma per mitigare il rischio sismico quindi per ridurne la esposizione al rischio". Lo ha detto Nello Musumeci ministro per la Protezione Civile, a 24 Mattino su Radio 24, parlando della situazione ai