Aglio alcol e peperoncino | le nuove paure a tavola raccontate da un oste d' altri tempi

Tutto Ghiotto. Il nome la dice lunga sullo spirito di questa bottega romana che guarda il mercato ortofrutticolo di Monteverde lungo la Circonvallazione Gianicolense. Riccardo Rossi e Letizia Rotelli hanno iniziato nel 2013 con un piccolo stand proprio tra i banchi di frutta e verdura per poi trasferirsi di pochi metri in questa insegna più strutturata. Il benvenuto lo dà un enorme bancone pieno di formaggi, paste fresche, pani, torte e tanti, tanti prodotti artigianali. Sul fondo ci sono quattro tavoli dove gustare una delle cucine più autentiche e veraci della zona, tra bottiglie di piccoli vignaioli scelti con cura da Riccardo. A pranzo ci gustiamo due spaghetti con pesto casolano e bottarga preparati a modo: riccamente conditi, con il prezzemolo ben in rilievo, valorizzati da un olio deciso e unottimo e generoso a trainare i sapori.