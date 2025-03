Abruzzo24ore.tv - Aggressione mortale a San Benedetto: tre giovani arrestati dopo scontro tra bande

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Ascoli Piceno - Un violentotra gruppi rivali sul lungomare di Sandel Tronto culmina nella morte di un 24enne e nell'arresto di tre, tra cui due abruzzesi. Nelle prime ore del mattino del 16 marzo 2025, il lungomare di Sandel Tronto è stato teatro di una violenta rissa trarivali, conclusasi tragicamente con la morte di Amir Bhenkarbush, 24 anni, residente a Giulianova. La vittima, di origini nordafricane, aveva precedenti penali. Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'arresto di tre: un italiano e un ragazzo di origine rumena, entrambi residenti a Giulianova e amici della vittima, oltre a un giovane di Grottammare. Uno degli, di origine rumena, era coimputato con Bhenkarbush in un processo per tentato omicidio risalente al 2023, attualmente in corso presso il tribunale di Teramo.