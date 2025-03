Aggredisce la madre per ottenere denaro, arriva la polizia e lo arresta

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –laperlae lo.Le volanti delladi Firenze sono intervenute in via di Rocca Tedalda traendo in arresto un 19enne italiano. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, l’uomo avrebbe strattonato violentemente a terra ladopo il suo rifiuto di prestargli del. La donna, scappata in camera da letto, ha allertato il 112 e, sporta dalla finestra, ha atteso l’intervento dei poliziotti attirando con dei gesti la loro attenzione una voltati sul posto. Gli agenti, raggiunta tempestivamente l’abitazione, hanno sorpreso l’uomo con in mano un coltello. Il ragazzo, alla vista degli operatori, ha tentato invano di sfuggire al controllo, barricandosi in casa, ma gli operatori lo hanno immediatamente bloccato e disarmato.