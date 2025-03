Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "la partita più disastrosa": Momo nel mirino, scoppia la polemica | Guarda

il concorrente protagonista della puntata diandata in onda questa sera, lunedì 17 marzo, su Rai 1. Il concorrente del seguitissimo programma di Stefano De Martino ha giocato per il Trentino Alto Adige col pacco numero 10. Ha detto di avere cinque sorelle e un fratello e 18 nipoti. Con lui al centro dello studio proprio una di loro, Jennifer. Il pacchista è emigrato in Italia nel 1990 e oggi vive a Trento. Fa il barista da due anni e ha due figli. La sua, purtroppo, è stata piuttosto sfortunata: ha eliminato subito i 300mila, i 50mila e i 100mila euro. Tre dei pacchi più importanti. Poi via i 5mila e i 30mila euro. Per fortuna è stato eliminato, a un certo punto, anche il pacco da 1 euro. La prima offerta del dottore è stato il cambio pacco, maha rifiutato.