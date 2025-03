Ilrestodelcarlino.it - Aereo Ryanair rientra al Ridolfi per precauzione

Il volo diForlì-Palermo delle 8.40 di ieri è tornato verso ilper un problema tecnico. La celebre compagnia low cost irlandese vola con un Boeing 737. Non erano ancora le 9, dopo circa un quarto d’ora dal decollo, quando i piloti hanno invertito la rotta per fare ritorno all’aeroporto di partenza per motivi precauzionali: l’atterraggio è avvenuto proprio alle 9.15. Nessun problema concreto, tanto che i vigili del fuoco e il personale di soccorso non erano stati allertati. Disagi tuttavia per i passeggeri, che sono rimasti a bordo: terminati i controlli e verificato che tutto fosse a posto, dopo alcune ore, nuovo decollo. E questa volta la destinazione è stata Palermo come da programmi.